PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0697 --Hochzeitskorso sorgt für Polizeieinsatz in Huckelriede--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Niedersachsendamm
Zeit: 	19.10.25, 19 - 20 Uhr

Am Sonntagabend kam es in Bremen-Huckelriede zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Anrufer einen teils hochmotorisierten Hochzeitskorso mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen meldeten.

Im Niedersachsendamm stellten die Einsatzkräfte rund 22 Fahrzeuge fest, von denen zwölf mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Halteverbot parkten. Dadurch wurde der Begegnungsverkehr erheblich behindert, sodass andere Verkehrsteilnehmende rückwärtsfahren mussten.

Die Polizei forderte Verantwortliche auf, die Fahrer zu erreichen und die Fahrzeuge zu entfernen. Da zunächst keine Reaktion erfolgte und Gäste lautstark ihren Unmut äußerten, wurden weitere Kräfte hinzugezogen. Erst nach der Androhung des Abschleppens wurden die Fahrzeuge umgeparkt, die Verkehrslage entspannte sich daraufhin deutlich.

Insgesamt wurden vierzehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Parkverstößen und wegen eines Rotlichtverstoßes gefertigt.

Die Polizei Bremen weist noch einmal darauf hin, dass festliche Anlässe nicht dazu berechtigen, Regeln zu ignorieren.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 09:31

    POL-HB: Nr.: 0696--Frau durch Messerstiche getötet--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 19.10.25, 13 Uhr Eine 30 Jahre alte Frau wurde am Sonntag in Kattenturm durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter und weiteren Zeugen. Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Agnes-Heineken-Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau liegen sollte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 10:37

    POL-HB: Nr.: 0695--Nächtliche Hausparty artet aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland Zeit: 18. bis 19.10.25, 23 bis 3 Uhr Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz in Grolland aus. Dort war eine private Feier aus dem Ruder gelaufen. Nachbarn hatten sich über Lärm beschwert. Mehrere Bewohner einer kleinen Wohnstraße in Grolland hatten sich nachts über laute Musik und Lärm auf der Straße beklagt. Ursprung ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 16:56

    POL-HB: Nr.: 0694--Hausbesetzung in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit:18.10.25, 14.30 Uhr Am Samstag verschafften sich mehrere Personen Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Bremer Neustadt. Die Polizei ist präsent vor Ort. Heute Mittag betraten mehrere Personen das leere Gebäude an der Kornstraße und klebten die Fensterscheiben mit Zeitungspapier ab. Zudem wurden Banner u.a. mit den Aufschriften "Besetzt", ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren