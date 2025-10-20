Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0697 --Hochzeitskorso sorgt für Polizeieinsatz in Huckelriede--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Niedersachsendamm Zeit: 19.10.25, 19 - 20 Uhr

Am Sonntagabend kam es in Bremen-Huckelriede zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Anrufer einen teils hochmotorisierten Hochzeitskorso mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen meldeten.

Im Niedersachsendamm stellten die Einsatzkräfte rund 22 Fahrzeuge fest, von denen zwölf mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Halteverbot parkten. Dadurch wurde der Begegnungsverkehr erheblich behindert, sodass andere Verkehrsteilnehmende rückwärtsfahren mussten.

Die Polizei forderte Verantwortliche auf, die Fahrer zu erreichen und die Fahrzeuge zu entfernen. Da zunächst keine Reaktion erfolgte und Gäste lautstark ihren Unmut äußerten, wurden weitere Kräfte hinzugezogen. Erst nach der Androhung des Abschleppens wurden die Fahrzeuge umgeparkt, die Verkehrslage entspannte sich daraufhin deutlich.

Insgesamt wurden vierzehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Parkverstößen und wegen eines Rotlichtverstoßes gefertigt.

Die Polizei Bremen weist noch einmal darauf hin, dass festliche Anlässe nicht dazu berechtigen, Regeln zu ignorieren.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell