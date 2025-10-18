Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0694--Hausbesetzung in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit:18.10.25, 14.30 Uhr

Am Samstag verschafften sich mehrere Personen Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Bremer Neustadt. Die Polizei ist präsent vor Ort.

Heute Mittag betraten mehrere Personen das leere Gebäude an der Kornstraße und klebten die Fensterscheiben mit Zeitungspapier ab. Zudem wurden Banner u.a. mit den Aufschriften "Besetzt", "Häuser denen die sie brauchen", "Leerstand aufs Korn nehmen" am Gebäude angebracht.

Eine Aktivisten-Gruppe "Leerstand gestalten" bekannte sich zu der Aktion, die von der Polizei zunächst als Versammlung deklariert wurde. Ein Eigentümer konnte bislang nicht erreicht werden.

Aktuell versammeln sich etwa 75 Personen solidarisch in der Kornstraße. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

