POL-HB: Nr.: 0693--Polizei sucht nach Schmuckräubern

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall

Zeit: 17.10.25, 18.05 Uhr

Nach einem Schmuckraub am Freitagabend in der Bremer Altstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Ehepaar ging gegen 18.05 Uhr in den Wallanlagen in Richtung Am Wall, als ihnen in Höhe Bischofsnadel ein Unbekannter entgegenkam und den Arm der 56-jährigen Frau ergriff. Als ihr Mann zur Hilfe eilte, attackierten ihn zwei weitere Männer und sprühten dem 55-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Dabei entriss das Trio die Uhren von den Handgelenken des Paares. Dazu raubten sie noch ein goldenes Armband des Ehemannes und ihre Eheringe. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Das Ehepaar erlitt leichte Blessuren und wurde vorsorglich von Rettungskräften behandelt.

Die Täter sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und schlank sein. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet, zwei mit schwarzen Lederjacken. Einer trug eine Jeansjacke mit Fellkragen. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf Ihre Uhren und Schmuck.

Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

