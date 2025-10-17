Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0691--Polizei beschlagnahmt Kokain, Heroin und Waffen - Drogendealer festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 16.10.25, 12.40 Uhr

Am Donnerstag durchsuchten Zivilpolizisten eine Wohnung in Mitte. Dabei fanden sie Kokain, Heroin und Waffen. Ein 52 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Der Durchsuchung vorangegangen waren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe (EG) Straßendeal. Schon seit mehreren Wochen hatten die Ermittlerinnen und Ermittler ein Haus an der Bürgermeister-Smidt-Straße im Fokus. Donnerstagmittag vollstreckten Zivilpolizisten einen Durchsuchungsbeschluss für eine dortige Wohnung, aus der heraus offensichtlich mit Drogen gehandelt wurde. Dort trafen sie auf den 52-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler, der neben sich ca. 40 Gramm Kokain und 13 Gramm Heroin sowie griffbereit ein Messer und einen Teleskopschlagstock gebunkert hatte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen, Reizgas, Bargeld in szenetypischer Stückelung, eine Feinwaage und weitere Beweismittel, wie ein Mobiltelefon.

Die Sachen wurden beschlagnahmt, der 52-Jährige festgenommen. Gegen ihn werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell