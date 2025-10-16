Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0690 --Zivilkräfte der Polizei unterbinden illegales Straßenrennen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hafenstraße/Überseetor Zeit: 15.10.2025, 21:40 Uhr

In der Bremer Überseestadt lieferten sich am Mittwochabend zwei Autofahrer ein illegales Straßenrennen. Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterbanden dies und beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Männer.

Zwei BMW fielen den Zivilkräften im Bereich Konsul-Schmidt-Straße/Überseetor auf, nachdem die Fahrer dort zunächst verkehrskonform unterwegs waren. Beim Abbiegen in die Hafenstraße beschleunigten sie dann jedoch auf etwa 100 km/h. Noch bevor das zivile Polizeifahrzeug zu den beiden Autos aufschließen konnte, führten diese auf der nassen, kurvenreichen Fahrbahn wechselseitige Überholmanöver durch. Die Polizisten stoppten die Fahrzeuge kurze Zeit später und kontrollierten die Fahrer. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bremen wurden die Führerscheine des 19- und des 21-jährigen Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Illegale Straßenrennen gefährden nicht nur die Beteiligten, sondern auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmende erheblich. Die Polizei Bremen wird auch weiterhin konsequent gegen illegale Straßenrennen vorgehen.

