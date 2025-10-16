PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0690 --Zivilkräfte der Polizei unterbinden illegales Straßenrennen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hafenstraße/Überseetor
Zeit: 	15.10.2025, 21:40 Uhr

In der Bremer Überseestadt lieferten sich am Mittwochabend zwei Autofahrer ein illegales Straßenrennen. Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterbanden dies und beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Männer.

Zwei BMW fielen den Zivilkräften im Bereich Konsul-Schmidt-Straße/Überseetor auf, nachdem die Fahrer dort zunächst verkehrskonform unterwegs waren. Beim Abbiegen in die Hafenstraße beschleunigten sie dann jedoch auf etwa 100 km/h. Noch bevor das zivile Polizeifahrzeug zu den beiden Autos aufschließen konnte, führten diese auf der nassen, kurvenreichen Fahrbahn wechselseitige Überholmanöver durch. Die Polizisten stoppten die Fahrzeuge kurze Zeit später und kontrollierten die Fahrer. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bremen wurden die Führerscheine des 19- und des 21-jährigen Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Illegale Straßenrennen gefährden nicht nur die Beteiligten, sondern auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmende erheblich. Die Polizei Bremen wird auch weiterhin konsequent gegen illegale Straßenrennen vorgehen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jan Kiss
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:56

    POL-HB: Nr.: 0689 --Gefahrguttransporter mit defektem Reifen aus dem Verkehr gezogen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr/Bundesautobahn 27 Zeit: 15.10.2025, 15:05 Uhr Spezialisten der Gefahrgutüberwachung der Polizei Bremen stoppten am Mittwoch einen Gefahrguttransporter auf der A27. Die Weiterfahrt musste aufgrund eines beschädigten Reifens untersagt werden. Ein 52 Jahre alter Berufskraftfahrer war ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:56

    POL-HB: Nr.: 0687 --Auseinandersetzung in der Friedrich-Rauers-Straße--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 16.10.25, 5.30 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich eines Drogenkonsumraum in der Bremer Innenstadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer verletzt wurden - einer von ihnen schwer, der andere lebensgefährlich. Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:45

    POL-HB: Nr.: 0688 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Mai 2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch Pressemeldung 0684. Der 18-Jährige stellte sich noch am Mittwoch. Der zu diesem Zeitpunkt Jugendliche eröffnete im Mai 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Anschließend wurden unter Verwendung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren