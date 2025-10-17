PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0692 --Einbrecherin versteckt sich im Kleiderschrank--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Güstrower Straße
Zeit: 	16.10.2025, 13:50 Uhr

Am Donnerstagmittag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen eine 30-jährige Einbrecherin in Gröpelingen. Nachdem aufmerksame Zeugen den Einbruch meldeten, hatte sie noch versucht, sich im Kleiderschrank zu verstecken.

Kurz vor 14 Uhr meldeten Anwohner einen mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in der Güstrower Straße. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte umstellten das Haus und durchsuchten die betreffende Wohnung. Dabei entdeckten sie die 30-Jährige zwischen mehreren Decken und Kissen versteckt im Kleiderschrank. Die Frau wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zu einer Wache genommen.

Laut Zeugenaussagen war noch eine weitere Frau an der Tat beteiligt. Die Ermittlungen zu ihr dauern aktuell an.

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

