Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0695--Nächtliche Hausparty artet aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Grolland
Zeit: 	18. bis 19.10.25, 23 bis 3 Uhr

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz in Grolland aus. Dort war eine private Feier aus dem Ruder gelaufen. Nachbarn hatten sich über Lärm beschwert.

Mehrere Bewohner einer kleinen Wohnstraße in Grolland hatten sich nachts über laute Musik und Lärm auf der Straße beklagt. Ursprung der Ruhestörung war ein Nachbarhaus, wo junge Leute lautstark eine Party feierten. Eine 17-Jährige hatte ursprünglich zu einer kleinen Feier eingeladen, wobei diese offenbar über soziale Medien öffentlich gemacht wurde. In der Spitze erschienen rund 200 Jugendliche, die nicht eingeladen waren und auch nicht alle ins Haus passten. Die alarmierte Polizei musste die Grundstückseinfahrt absperren, da immer mehr ungebetene Gäste eintrafen und sich über den Garten Zugang verschafften. Sie verließen den Einsatzort erst nach Aufforderung durch Polizeikräfte. Während der ausgearteten Party war es im Wohnhaus lediglich zu Verschmutzungen gekommen. Die Gastgeberin stellte dazu fest, dass aus ihrem Geldbeutel, der sich im Obergeschoss befand, Bargeld gestohlen wurde. Nach Mitternacht erschienen erneut bis zu 60 laut pöbelnde Jugendliche, die weiterfeiern wollten und dabei eine Terrassentür eintraten.

Die aufgeheizte Situation konnte nur mit einem größeren Aufgebot von 12 Streifenwagen beruhigt werden. Nach einer Personenkontrolle begleiteten die Einsatzkräfte die Gruppe zur nah gelegenen Bahnhaltestelle. Dabei kam es zu Beleidigungen gegenüber den einschreitenden Polizisten. Dazu wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen. Der Einsatz endete gegen 3 Uhr, in Grolland kehrte anschließend Ruhe ein.

