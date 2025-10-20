PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0696--Frau durch Messerstiche getötet--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße
Zeit: 	19.10.25, 13 Uhr

Eine 30 Jahre alte Frau wurde am Sonntag in Kattenturm durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter und weiteren Zeugen.

Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Agnes-Heineken-Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau liegen sollte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die stark blutende 30-Jährige vor. Sie leisteten umgehend bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Bremerin feststellen. Nach ersten Ermittlungen hatte zuvor ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-Jährigen Sohn mit einem Messer eingestochen, als diese gerade ihr Wohnhaus verließen und auf die Straße traten. Anschließend flüchtete der Täter. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und erste Beweismittel.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 10:37

    POL-HB: Nr.: 0695--Nächtliche Hausparty artet aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland Zeit: 18. bis 19.10.25, 23 bis 3 Uhr Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz in Grolland aus. Dort war eine private Feier aus dem Ruder gelaufen. Nachbarn hatten sich über Lärm beschwert. Mehrere Bewohner einer kleinen Wohnstraße in Grolland hatten sich nachts über laute Musik und Lärm auf der Straße beklagt. Ursprung ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 16:56

    POL-HB: Nr.: 0694--Hausbesetzung in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße Zeit:18.10.25, 14.30 Uhr Am Samstag verschafften sich mehrere Personen Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Bremer Neustadt. Die Polizei ist präsent vor Ort. Heute Mittag betraten mehrere Personen das leere Gebäude an der Kornstraße und klebten die Fensterscheiben mit Zeitungspapier ab. Zudem wurden Banner u.a. mit den Aufschriften "Besetzt", ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:31

    POL-HB: Nr.: 0693--Polizei sucht nach Schmuckräubern--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 17.10.25, 18.05 Uhr Nach einem Schmuckraub am Freitagabend in der Bremer Altstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Ehepaar ging gegen 18.05 Uhr in den Wallanlagen in Richtung Am Wall, als ihnen in Höhe Bischofsnadel ein Unbekannter entgegenkam und den Arm der 56-jährigen Frau ergriff. Als ihr Mann zur Hilfe eilte, attackierten ihn zwei weitere Männer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren