Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0696--Frau durch Messerstiche getötet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 19.10.25, 13 Uhr

Eine 30 Jahre alte Frau wurde am Sonntag in Kattenturm durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter und weiteren Zeugen.

Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Agnes-Heineken-Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau liegen sollte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die stark blutende 30-Jährige vor. Sie leisteten umgehend bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Bremerin feststellen. Nach ersten Ermittlungen hatte zuvor ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-Jährigen Sohn mit einem Messer eingestochen, als diese gerade ihr Wohnhaus verließen und auf die Straße traten. Anschließend flüchtete der Täter. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und erste Beweismittel.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell