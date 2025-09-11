Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Seniorin gestoßen, Notbremse betätigt
Bundespolizei ermittelt nach Vorfall in S-Bahn
München / Neufahrn b. Freising (ots)
Aufregung in der S-Bahn: Ein 29-jähriger Bosnier belästigte am frühen Mittwochnachmittag (10. September) Reisende in einer S-Bahn bei Neufahrn, betätigte die Notbremse und stieß eine Seniorin an der geöffneten Tür, sodass sie zu Boden stürzte. Alarmierte Polizeikräfte konnten ihn stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein Mann gegen 13:30 Uhr mehrere Fahrgäste an und belästigte sie verbal. Zudem schlug er mit den Fäusten in die Luft und zog ohne Anlass die Notbremse. Kurz darauf soll er eine 83-jährige Frau an der geöffneten Tür der S-Bahn gestoßen haben. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich am linken Knie; sie klagte zudem über Rückenschmerzen. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich. Darüber hinaus trat der Bosnier einen 69-jährigen Fahrgast im Unterkörperbereich. Dieser verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Streifen der PI Neufahrn nahmen den Mann aus München noch vor Ort fest und übergaben ihn zuständigkeitshalber an die Bundespolizei. Auf der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Zudem ergaben sich Hinweise auf möglichen Drogenkonsum Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung und Missbrauch von Notrufeinrichtungen.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell