Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0698 --Laterne kaputt, aber alle Lampen an--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 19.10.25, 2 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beendete ein Audi im Bremer Breitenweg die Karriere einer Straßenlaterne auf etwas abrupte Art. Der Wagen kam nach dem Zusammenstoß quer auf dem Gehweg zum Stehen, die Insassen blieben unverletzt - die Laterne dagegen musste ihren Dienst vorerst einstellen.

Beim Eintreffen der Polizei wurde die Frage nach der Fahrereigenschaft erstaunlich flexibel gehandhabt: Zwischenzeitlich versicherten beide Insassen, eine 35 Jahre alte Frau und ein 38-jähriger Mann, unabhängig voneinander, jeweils selbst - oder eben doch die andere Person - gefahren zu sein. Dieser rollierende Rollenwechsel führte allerdings nicht zur gewünschten Verwirrung, sondern lediglich zu zwei Blutentnahmen und zwei sichergestellten Führerscheinen. Beide Personen wiesen jeweils mehr als 1,2 Promille auf.

Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

