PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0698 --Laterne kaputt, aber alle Lampen an--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg
Zeit: 	19.10.25, 2 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beendete ein Audi im Bremer Breitenweg die Karriere einer Straßenlaterne auf etwas abrupte Art. Der Wagen kam nach dem Zusammenstoß quer auf dem Gehweg zum Stehen, die Insassen blieben unverletzt - die Laterne dagegen musste ihren Dienst vorerst einstellen.

Beim Eintreffen der Polizei wurde die Frage nach der Fahrereigenschaft erstaunlich flexibel gehandhabt: Zwischenzeitlich versicherten beide Insassen, eine 35 Jahre alte Frau und ein 38-jähriger Mann, unabhängig voneinander, jeweils selbst - oder eben doch die andere Person - gefahren zu sein. Dieser rollierende Rollenwechsel führte allerdings nicht zur gewünschten Verwirrung, sondern lediglich zu zwei Blutentnahmen und zwei sichergestellten Führerscheinen. Beide Personen wiesen jeweils mehr als 1,2 Promille auf.

Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch herumliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 10:38

    POL-HB: Nr.: 0699--Leiche in Ochtum gefunden--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Am Ochtumbad Zeit: 19.10.25, 11.50 Uhr Taucher der Feuerwehr Bremen konnten am Sonntagmittag einen Mann nur noch tot aus der Ochtum in der Neustadt bergen. Die Polizei Bremen hat die Todesursachenermittlung aufgenommen. Mittags war Kanufahrern eine leblose Person in der Ochtum auf Höhe Am Ochtumbad aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei. Taucher der Feuerwehr bargen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:36

    POL-HB: Nr.: 0697 --Hochzeitskorso sorgt für Polizeieinsatz in Huckelriede--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Niedersachsendamm Zeit: 19.10.25, 19 - 20 Uhr Am Sonntagabend kam es in Bremen-Huckelriede zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Anrufer einen teils hochmotorisierten Hochzeitskorso mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen meldeten. Im Niedersachsendamm stellten die Einsatzkräfte rund 22 Fahrzeuge ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:31

    POL-HB: Nr.: 0696--Frau durch Messerstiche getötet--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 19.10.25, 13 Uhr Eine 30 Jahre alte Frau wurde am Sonntag in Kattenturm durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter und weiteren Zeugen. Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Agnes-Heineken-Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau liegen sollte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren