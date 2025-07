Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Dortmund-Körne: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0616

Am Mittwochabend (16. Juli) kam es gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Am Zehnthof/Warburger Straße zu einem schweren Raub. Hierbei setzten die unbekannten Täter auch ein Messer ein. Die Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 51-jährige Dortmunder auf einer Parkbank. Eine Frau sprach ihn an und setzte sich zu ihm. Nach kurzer Zeit näherte sich eine Gruppe von vier Männern. Einer der Männer aus der Gruppe hielt dem Dortmunder plötzlich ein Messer vor und forderte auf Polnisch die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Personengruppe und die Frau mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Der Dortmunder blieb unverletzt.

Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

- Südosteuropäer - polnische Sprache mit Akzent - 170 cm groß - ungefähr 30 Jahre alt - dünne Statur - schwarze, kurze Haare - Tätowierungen an den Unterarmen: Ein Skelett am rechten Unterarm und der Kopf einer Raubkatze am linken Unterarm.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- osteuropäisch - 178 cm groß - 25 bis 30 Jahre alt - schlank - blonde, schulterlange Haare - zwei Goldringe an der rechten Hand - bekleidet mit einer violetten Jacke mit Zipper und weißem Reißverschluss

Die drei weiteren Männer können nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen schwerem Raub und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie Hinweisgeber, die zur Identifizierung der Tätergruppe beitragen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Tel. 0231 132 7441 melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell