PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0704--Spaziergänger im Park attackiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Walle, Am Waller Park
Zeit: 	22.10.25, 15.30 Uhr

Mittwochnachmittag überfiel und verletzte ein bislang noch unbekannter Mann einen 69 Jahre alten Spaziergänger im Waller Park. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Bremer spazierte gegen 15.30 Uhr im Waller Park. An einem Stichweg kam ihm ein Mann mit Sturmhaube entgegen, forderte "Gib mir Geld, gib mir Geld" und schlug den Spaziergänger mit der Faust nieder. Der 69-Jährige verlor durch die Wucht des Schlages das Bewusstsein und fiel zu Boden. Der Angreifer erbeutete ein Schlüsselbund, dass er wenig später wieder wegwarf, und flüchtete unerkannt. Als der 69-Jährige wieder zu sich kam, half ihm ein Passant, begleitete ihn nach Hause und alarmierte die Polizei.

Der Räuber soll etwa 1,75 Meter groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er wurde mit dunklem Teint und Oberlippenbart beschrieben. Der Täter war mit einer Sturmhaube maskiert und trug zur Tatzeit eine dunkelgrüne Jacke.

Die Soko Junge Räuber hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:24

    POL-HB: Nr.: 0703 --Der Räuber mit der Scream-Maske--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Scotlandweg Zeit: 22.10.25, 22.45 Uhr Ein Räuber, getarnt mit einer Maske aus der bekannten Scream Film-Reihe, überfiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kattenturm einen 42 Jahre alten Passanten. Der 42-Jährige ging gegen 22.45 Uhr durch den Scotlandweg, befand sich zwischen Spielplatz und Haltestelle Kattenturm-Mitte, als der Räuber aus dem Gebüsch ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:43

    POL-HB: Nr.: 0702 --POLIZEI BREMEN - HINWEISE FÜR DAS WOCHENENDE--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 24.10.25 - 26.10.25 In Bremen ist an diesem Wochenende wieder einiges los - und das nicht nur auf dem Freimarkt. Neben Wind und Regen erwarten die Hansestadt auch eine Reihe von Großveranstaltungen, die für mehr Verkehr und teilweise Sperrungen sorgen können. Die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz, damit alle gut und sicher durch das Wochenende kommen. Freitagabend: Bundesliga im ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 15:23

    POL-HB: Nr.: 0701 --Verdächtige Briefsendung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Thedinghauser Straße Zeit: 20.10.25, 11.30 - 17.30 Uhr Am Montag wurde in den Briefkasten einer Jugendfreizeiteinrichtung in der Neustadt ein Brief mit beleidigendem Inhalt eingeworfen. In dem Umschlag befanden sich neben schriftlichen Drohungen auch Ampullen mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Aufgrund des Hinweises, es könne sich um Rizin handeln, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren