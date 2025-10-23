Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0704--Spaziergänger im Park attackiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Am Waller Park Zeit: 22.10.25, 15.30 Uhr

Mittwochnachmittag überfiel und verletzte ein bislang noch unbekannter Mann einen 69 Jahre alten Spaziergänger im Waller Park. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Bremer spazierte gegen 15.30 Uhr im Waller Park. An einem Stichweg kam ihm ein Mann mit Sturmhaube entgegen, forderte "Gib mir Geld, gib mir Geld" und schlug den Spaziergänger mit der Faust nieder. Der 69-Jährige verlor durch die Wucht des Schlages das Bewusstsein und fiel zu Boden. Der Angreifer erbeutete ein Schlüsselbund, dass er wenig später wieder wegwarf, und flüchtete unerkannt. Als der 69-Jährige wieder zu sich kam, half ihm ein Passant, begleitete ihn nach Hause und alarmierte die Polizei.

Der Räuber soll etwa 1,75 Meter groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er wurde mit dunklem Teint und Oberlippenbart beschrieben. Der Täter war mit einer Sturmhaube maskiert und trug zur Tatzeit eine dunkelgrüne Jacke.

Die Soko Junge Räuber hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell