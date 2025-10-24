PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0708 --Geortetes Fahrrad führt zu weiterem mutmaßlichen Diebesgut--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe
Zeit: 	22.10.25 - 23.10.25

Eine 52-jährige Bremerin hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr im August entwendetes Fahrrad geortet und die Polizei verständigt. Der Standort führte die Einsatzkräfte zu einem Campingplatz im Ortsteil Lehe.

Vor Ort trafen die Polizistinnen und Polizisten auf einen 53-jährigen Camper, der als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Bei der Durchsuchung des Umfelds und des Wohnwagens stellten sie nicht nur das gesuchte Fahrrad, sondern umfangreiches weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher: Insgesamt neun Fahrräder, drei E-Scooter, einen Laubbläser, mehrere Fahrradreifen, zwei Luftgewehre sowie ein Schwert und weitere Gegenstände.

Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Delikte gegen den 53-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

