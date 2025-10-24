PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0707 --Verkehrsunfall auf der Autobahn 1--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen, Autobahn 1, Weserbrücke
Zeit: 	24.10.2025, 04:35 Uhr

Am frühen Freitagmorgen fuhr eine 35 Jahre alte Frau auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg in die Baustelle auf der Weserbrücke und verletzte sich dabei schwer. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 4:35 Uhr verlor die 35-Jährige aus bisher noch ungeklärter Ursache kurz vor der Baustelle auf der Weserbrücke in Richtung Hamburg die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr mit ihrem VW Touran in den abgesperrten Baustellenbereich und kollidierte dort über mehrere hundert Meter mit diversen Gegenständen, bevor sie letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Frau kam mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand ist mindestens ein weiteres Fahrzeug durch das Überfahren von herumliegenden Teilen beschädigt worden.

Die Autobahn 1 musste bis 6:30 Uhr zunächst voll und anschließend auf einer Spur gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, die sich auch auf die weiteren Weserüberquerungen ausgewirkt haben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

