POL-HB: Nr.: 0713 --Polizei Bremen - Nachlese zum Samstag

25.10.25

Die Polizei Bremen begleitete am Samstag sowohl den traditionellen Freimarktsumzug als auch eine im Anschluss stattgefundene Demonstration mit starken Einsatzkräften. Die Polizistinnen und Polizisten sorgten für Sicherheit entlang der Streckenführung sowie für die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen.

Der Freimarktsumzug verlief ohne größere Störungen. Im Vorfeld ließ das Ordnungsamt jedoch knapp 60 falsch abgestellte Fahrzeuge abschleppen, um die Umzugsstrecke vollständig freizuhalten. Nach Veranstaltungsende wurde der Bereich sukzessive wieder geöffnet. Die Reinigungsarbeiten gegen 14:00 Uhr abgeschlossen.

Ab 15 Uhr startete anschließend eine Demo unter dem Motto "Friedensdemonstration für Palästina" vom Hauptbahnhof in Richtung Domshof. Rund 1700 Personen nahmen daran teil. Auch dieser Aufzug verlief ohne herausragende Störungen.

Die Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit und bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für den überwiegend störungsfreien Verlauf und die Rücksichtnahme im Verkehr.

