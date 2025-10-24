PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0710 --Präventionsveranstaltung zum "Tag des Einbruchschutzes" 2025--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen

Zeit: 26.10.25

Am 26. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit und damit eine Stunde zurückgestellt. "Eine Stunde mehr für Sicherheit" und Zeit, um über effektiven Einbruchschutz nachzudenken. Rund um den bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" wird die Polizei wieder über Einbruchschutz informieren.

Das Präventionszentrum der Polizei Bremen lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, in der Zeit von 14-18 Uhr, in die Räumlichkeiten des Klima Bau Zentrums Bremen, Knochenhauerstraße 9, 28195 Bremen, ein.

Neben Informationen zum Thema Einbruchschutz ist gleichzeitig Raum für Fragen, Erfahrungen und Ideen. Als besonderes Extra verlost das Präventionszentrum eine individuelle Einbruchschutzberatung bei Ihnen zu Hause.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

