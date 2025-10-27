Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0716 --Versuchter Raubüberfall auf Kiosk in Blumenthal--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 25.10.25, 21.40 Uhr

Am Samstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen Kiosk in der Schwaneweder Straße in Blumenthal zu überfallen. Der maskierte Mann flüchtete ohne Beute.

Der Täter betrat gegen 21:40 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte den 42 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Pistole und verlangte Bargeld. Der Kassierer verweigerte jedoch die Herausgabe. Nachdem der Täter seine Drohung wiederholte und dennoch kein Geld erhielt, verließ er den Kiosk und flüchtete.

Der Räuber wurde als etwa 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine dunkelgrüne Kapuzenjacke der Marke Puma sowie eine dunkelblaue Jeanshose. Er sprach Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Verweigerungshaltung des Kassierers zwar mutig, jedoch sehr riskant war. Im Falle eines Überfalls gilt: eigene Sicherheit hat Vorrang - Täterbeschreibung merken, Polizei alarmieren.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell