Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0717 --Automatenknacker gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorstraße Zeit: 27.10.2025, 02:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 26 Jahre alten Mann in Horn-Lehe. Er ist verdächtig, kurz zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen zu haben.

Gegen 02:20 Uhr wurden Anwohner in der Vorstraße durch laute Bohrgeräusche geweckt und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten vor und machten sich umgehend auf die Suche nach dem möglichen Täter. In einer Seitenstraße in der Nähe erblickten sie einen vermummten Mann mit Sporttaschen, der sofort versuchte, zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint stellten die Polizisten den 26-Jährigen. In den Sporttaschen fanden sie Zigarettenschachteln und Aufbruchswerkzeug. Sie nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an, auch wird geprüft, ob der 26-Jährige für eine weitere Tat in Findorff Mitte Oktober in Frage kommt.

