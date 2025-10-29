Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0719 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Birkenstraße Zeit: 28.10.2025, 09:55 Uhr

Ein unbekannter Täter bedrohte am Dienstagmorgen in der Innenstadt einen 58 Jahre alten Taxifahrer mit einem Schraubenzieher, entwendete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 09:55 Uhr hielt der Taxifahrer mit seinem Fahrgast in der Birkenstraße, er hatte diesen zuvor vom Bahnhof Hamburg-Harburg nach Bremen gefahren. Plötzlich zog der Täter einen Schraubenzieher hervor, bedrohte den Fahrer damit und forderte Bargeld. Als der 58-Jährige ihm dies ausgehändigt hatte, rannte der Mann davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Er hatte gegenüber dem Fahrer zuvor angegeben, aus dem Libanon zu stammen. Er hatte kurzes dunkles Haar, dunkle Augen und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Sportschuhen.

Zeugen, die in der Birkenstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell