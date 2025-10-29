PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0719 --Taxifahrer ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Birkenstraße
Zeit: 	28.10.2025, 09:55 Uhr

Ein unbekannter Täter bedrohte am Dienstagmorgen in der Innenstadt einen 58 Jahre alten Taxifahrer mit einem Schraubenzieher, entwendete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 09:55 Uhr hielt der Taxifahrer mit seinem Fahrgast in der Birkenstraße, er hatte diesen zuvor vom Bahnhof Hamburg-Harburg nach Bremen gefahren. Plötzlich zog der Täter einen Schraubenzieher hervor, bedrohte den Fahrer damit und forderte Bargeld. Als der 58-Jährige ihm dies ausgehändigt hatte, rannte der Mann davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Er hatte gegenüber dem Fahrer zuvor angegeben, aus dem Libanon zu stammen. Er hatte kurzes dunkles Haar, dunkle Augen und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Sportschuhen.

Zeugen, die in der Birkenstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:34

    POL-HB: Nr.: 0718 --25-jähriger Räuber mithilfe der Videoleitstelle wiedererkannt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Datum: 28.10.2025, 01:25 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem Raubdelikt und einer Körperverletzung bei denen zwei Männer verletzt worden sind. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen 25-Jährigen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es gegen 01:25 ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:46

    POL-HB: Nr.: 0717 --Automatenknacker gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorstraße Zeit: 27.10.2025, 02:20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 26 Jahre alten Mann in Horn-Lehe. Er ist verdächtig, kurz zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen zu haben. Gegen 02:20 Uhr wurden Anwohner in der Vorstraße durch laute Bohrgeräusche geweckt und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:45

    POL-HB: Nr.: 0716 --Versuchter Raubüberfall auf Kiosk in Blumenthal--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 25.10.25, 21.40 Uhr Am Samstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen Kiosk in der Schwaneweder Straße in Blumenthal zu überfallen. Der maskierte Mann flüchtete ohne Beute. Der Täter betrat gegen 21:40 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte den 42 Jahre alten Mitarbeiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren