POL-HB: Nr.: 0721 --Containerdiebstahl auf Firmengelände - Sicherstellung in Tschechien

Ort: Bremen-Strom, Ludwig-Erhard-Straße Zeit: 28.10.2025, 00:55 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auf einem Firmengelände in Strom ein Container entwendet. Mit Hilfe einer App konnte der Container noch am selben Tag in Tschechien geortet werden.

Der Fuhrparkleiter einer Speditionsfirma in Strom alarmierte in der Nacht zu Dienstag die Einsatzkräfte der Polizei Bremen und berichtete, dass Unbekannte in einen Container eingebrochen waren. Im weiteren Verlauf stellte man fest, dass ein weiterer Container mit hochwertigem Badzubehör entwendet wurde. Mithilfe eines GPS-Trackers konnte der genaue Standort des Aufliegers ermittelt werden. Dieser befand sich auf einem Parkplatz in Tschechien kurz hinter der Grenze. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden die Fahndungsmaßnahmen über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice-Schwandorf unverzüglich in Richtung Tschechien ausgeweitet und koordiniert. Im Ergebnis konnte der Sattelauflieger samt Container sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Tätern, dauern an.

