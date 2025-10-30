PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0723 -- Auseinandersetzung am Taxiplatz in der Bahnhofsvorstadt

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Bahnhofsvorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	30.10.2025, 00:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich des dortigen Taxistandes. Die Polizei nahm einen 38-Jährigen Mann vorläufig fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 00:50 Uhr auf dem Bahnhofsplatz aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Anschließend führte der 38-jährige Mann mit einem Messer mehrere Stichbewegungen in Richtung des im Auto sitzenden Taxifahrers aus, wodurch der 45-Jährige Verletzungen an den Händen erlitt. Durch weitere vor Ort befindliche Zeugen wurde der Angreifer vom Taxi weggezogen, sodass die Auseinandersetzung beendet wurde. Die Verletzungen des 45-Jährigen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der 38-Jährige versuchte anschließend als Fahrgast mit einem Taxi zu flüchten. Einsatzkräfte stellten ihn noch vor Ort. Im weiteren Verlauf wurde im Taxi ein Messer aufgefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-Jährigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Marcel Korn
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

