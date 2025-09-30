Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Hauptamtliche Feuerwehrleute der Feuerwehr Bergheim befördert und ernannt Bürgermeister Volker Mießeler verteilt zahlreiche Urkunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Bergheim - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Räumlichkeiten der Feuer- und Rettungswache Bergheim ehrte Bürgermeister Volker Mießeler am Dienstagvormittag mehrere hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Bergheim. Neben der Übergabe von Ernennungsurkunden wurden auch Beförderungen ausgesprochen.

Elf hauptamtliche Feuerwehrleute erhielten aus den Händen des Bürgermeisters ihre Ernennungsurkunde zum Beamten auf Lebenszeit:

- Cedrik Kleinschmidt - Tabea Bender - Louisa Langholz - Lukas Potes - Sven Tuchscherer - Justin Krol - Pascal Klasen - Jonas Lotz - Yannick Linka - Tobias Köcher - Niklas Koch

Darüber hinaus wurde Mike Schumacher zum Oberbrandmeister befördert.

Bürgermeister Volker Mießeler gratulierte den Geehrten herzlich und betonte die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Bergheim: "Die Arbeit unserer Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Teil des städtischen Lebens. Mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität sorgen unsere Einsatzkräfte Tag und Nacht für Sicherheit. Die heutigen Beförderungen und Ernennungen sind ein sichtbares Zeichen für Anerkennung und Wertschätzung." Die Wachleitung der Feuerwehr Bergheim schloss sich den Glückwünschen an.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell