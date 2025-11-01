Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0724--Brennende Autos in Osterholz - Polizei fasst zwei Verdächtige--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz-Tenever, OT Osterholz, Osterholzer Heerstraße Zeit: 31.10.25, 6.10 Uhr

Am Freitagmorgen brannten auf dem Gelände eines Autohauses in Osterholz zwei Autos vollständig aus. Dabei wurden weitere Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt. Einsatzkräfte stellten zwei 17 und 20 Jahre alte Verdächtige.

Gegen 6.10 Uhr brannte eine Mercedes A-Klasse vor der Werkstatt eines Autocenters an der Osterholzer Heerstraße in voller Ausdehnung. Durch übergreifende Flammen brannte ein danebenstehender BMW ebenfalls völlig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden vier weitere Fahrzeuge und ein angrenzender Zaun beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte stellten noch während des Feuerwehreinsatzes im näheren Umfeld zwei 17- und 20-jährige Verdächtige, auf die eine mögliche Täterbeschreibung passte. Das Duo verstrickte sich zudem in Widersprüche und wurde mit zur Wache genommen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

