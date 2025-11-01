PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0724--Brennende Autos in Osterholz - Polizei fasst zwei Verdächtige--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz-Tenever, OT Osterholz, Osterholzer Heerstraße
Zeit: 	31.10.25, 6.10 Uhr

Am Freitagmorgen brannten auf dem Gelände eines Autohauses in Osterholz zwei Autos vollständig aus. Dabei wurden weitere Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt. Einsatzkräfte stellten zwei 17 und 20 Jahre alte Verdächtige.

Gegen 6.10 Uhr brannte eine Mercedes A-Klasse vor der Werkstatt eines Autocenters an der Osterholzer Heerstraße in voller Ausdehnung. Durch übergreifende Flammen brannte ein danebenstehender BMW ebenfalls völlig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden vier weitere Fahrzeuge und ein angrenzender Zaun beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte stellten noch während des Feuerwehreinsatzes im näheren Umfeld zwei 17- und 20-jährige Verdächtige, auf die eine mögliche Täterbeschreibung passte. Das Duo verstrickte sich zudem in Widersprüche und wurde mit zur Wache genommen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 12:44

    POL-HB: Nr.: 0723 -- Auseinandersetzung am Taxiplatz in der Bahnhofsvorstadt

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Bahnhofsvorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 30.10.2025, 00:50 Uhr Am Donnerstagmorgen kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich des dortigen Taxistandes. Die Polizei nahm einen 38-Jährigen Mann vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 00:50 ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:39

    POL-HB: Nr.: 0722 --Einbrüche und Brand in Tagesstätte in Tenever - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Osterholzer Heerstraße Zeit: 24.10.2025 - 29.10.2025 Im Zeitraum vom 24.10.2025 bis 29.10.2025 kam es zu zwei Einbrüchen und einem Branddelikt in einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen und einer Kindertagesstätte in der Osterholzer Heerstraße im Ortsteil Tenever. Die Polizei sucht Zeugen. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren