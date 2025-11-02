Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0726--Polizei stoppt Hochzeitsgesellschaft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahn 27 (A27) Zeit: 01.11.25, 16.10 Uhr

Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Hochzeitskorso auf der A27 in Richtung Hannover gemeldet. Durch den Autokorso kam es zeitweise zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Dabei soll der Fahrer eines dunklen Mercedes eine Waffe aus dem Fenster gehalten haben.

Der Mercedes konnte auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Mahndorf von einer Polizeistreife angetroffen und abseits der Autobahn kontrolliert werden, während die anderen Fahrzeuge bereits den Bereich verlassen hatten. Der Fahrer gab sofort zu, dass sich eine Schreckschusswaffe in der Mittelkonsole befinde. Alle fünf Insassen mussten daraufhin aus dem Mercedes steigen. Bei der Durchsuchung des 34 Jahre alten Fahrers konnte ein geladenes Schreckschussmagazin aufgefunden werden. Im Auto entdeckten die Einsatzkräfte neben der Schreckschusswaffe ein weiteres Magazin unter dem Fahrersitz. Insgesamt wurden 19 Schreckschusspatronen aufgefunden. Waffe und Munition wurden beschlagnahmt, dazu wurden gegen den 34-Jährigen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Ausgelassene Stimmung ist kein Freifahrtschein: Die Polizei Bremen weist erneut daraufhin, dass Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. In diesem Fall zeigte ein Fahrer während der Fahrt eine Schreckschusswaffe. Solches Verhalten ist nicht nur unverantwortlich, sondern zieht auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell