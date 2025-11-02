Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0728--Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Täter gehen leer aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 01.11.25, 20.45 Uhr

Am Samstagabend überfielen zwei bewaffnete Räuber einen Kiosk an der Woltmershauser Straße. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Gegen kurz 20.45 Uhr betraten die maskierten Männer den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem 46-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Geld. Dieser weigerte sich, woraufhin das Duo nun Zigaretten forderte. Der Verkäufer erwiderte daraufhin, dass er ihnen diese gibt, wenn sie draußen warten. Die Täter verließen daraufhin den Kiosk. Der Mitarbeiter schloss sich danach sofort ein und alarmierte die Polizei. Das räuberische Duo flüchtete ohne Beute stadteinwärts.

Die Täter werden als etwa 20-Jährige beschrieben, die Deutsch mit Akzent sprachen. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet, hatten einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche dabei und sich mit Tüchern maskiert. Einer trug ein auffälliges, gelbes Tuch um den Kopf gewickelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell