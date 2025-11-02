PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0728--Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Täter gehen leer aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße
Zeit: 	01.11.25, 20.45 Uhr

Am Samstagabend überfielen zwei bewaffnete Räuber einen Kiosk an der Woltmershauser Straße. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Gegen kurz 20.45 Uhr betraten die maskierten Männer den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem 46-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Geld. Dieser weigerte sich, woraufhin das Duo nun Zigaretten forderte. Der Verkäufer erwiderte daraufhin, dass er ihnen diese gibt, wenn sie draußen warten. Die Täter verließen daraufhin den Kiosk. Der Mitarbeiter schloss sich danach sofort ein und alarmierte die Polizei. Das räuberische Duo flüchtete ohne Beute stadteinwärts.

Die Täter werden als etwa 20-Jährige beschrieben, die Deutsch mit Akzent sprachen. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet, hatten einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche dabei und sich mit Tüchern maskiert. Einer trug ein auffälliges, gelbes Tuch um den Kopf gewickelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 11:00

    POL-HB: Nr.: 0727--Flucht endet in Sackgasse--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 02.11.25, 01.40 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Blumenthal einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Seine Flucht endete in einer Sackgasse. Der Fahrer eines Mercedes war einer Polizeistreife nachts aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte er ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:14

    POL-HB: Nr.: 0726--Polizei stoppt Hochzeitsgesellschaft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Autobahn 27 (A27) Zeit: 01.11.25, 16.10 Uhr Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Hochzeitskorso auf der A27 in Richtung Hannover gemeldet. Durch den Autokorso kam es zeitweise zu Behinderungen im Verkehrsfluss. Dabei soll der Fahrer eines dunklen Mercedes eine Waffe aus dem Fenster gehalten haben. Der Mercedes konnte auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Mahndorf von einer Polizeistreife ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 10:06

    POL-HB: Nr.: 0725--In Liebesfalle gelockt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Friedehorstpark Zeit: 31.10.25, 21.40 Uhr Ein 26-Jähriger wurde am Freitagabend in Burglesum in eine sogenannte Liebesfalle gelockt. Anstatt von seiner Internetbekanntschaft wurde der junge Mann von zwei Räubern erwartet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 26 Jahre alte Mann hatte sich spät abends über ein Chatportal mit einer Frau zu einem Treffen am Holthorster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren