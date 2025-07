LPI-J: Aus einem Versehen wurde eine Straftat

Jena (ots) - Die Großbaustelle am Inselplatz ist erneut durch Diebe aufgesucht worden. Wie am Montag bekannt wurde, suchten sie das Areal unbemerkt auf und entwendeten daraus bereits verlegte Kabel. Die Beute hat einen Wert von ca. 30.000,- Euro. Der angerichtete Sachschaden ist ebenso fünfstellig. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

