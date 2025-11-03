POL-HB: Nr.: 0732--Polizei zieht positive Bilanz zum 990. Bremer Freimarkt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorff, OT Bürgerweide Zeit: 17.10.25 bis 2.11.25

Die Polizei Bremen blickt auf ein überwiegend friedlichen und ausgelassen 990. Bremer Freimarkt zurück, der dank eines umfassenden Sicherheitskonzepts auch in diesem Jahr sicher und störungsfrei verlief. Gemeinsam mit Partnern sorgte die Polizei dafür, dass die Besucher das Volksfest unbeschwert genießen konnten.

Mit rund 1,5 Millionen Besuchern war der Freimarkt in diesem Jahr etwas weniger gut besucht als in den Vorjahren. Umfassende Sicherheitsmaßnahmen wie Videoüberwachung, regelmäßige Polizeistreifen und Unterstützung durch private Sicherheitsdienste sorgten für zusätzliche Sicherheit. Die enge Zusammenarbeit verlief dabei reibungslos. Über die Videoleitstelle konnten mehrere Delikte schnell erfasst und bearbeitet werden.

Wie bei vielen großen Volksfesten kam es rund um das Festgelände zu volksfesttypischen Delikten, darunter Körperverletzungen, Eigentumsdelikte, Diebstähle und Verkehrsverstöße. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Straftaten in diesem Jahr mit 89 Fällen (2024: 145) rückläufig. Nach aktuellem Stand wurden 34 (2024: 49) Körperverletzungsdelikte und 17 (2024: 30) Diebstähle angezeigt. Darüber hinaus hat die Kriminalpolizei in drei Fällen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung (2024: 9)aufgenommen. In einigen Fällen konnten Einsatzkräfte zudem elternlose Kinder schnell in die Obhut ihrer Eltern zurückführen.

Die Polizei stellte außerdem 345 Messer sowie zahlreiche gefährliche Gegenstände wie Pfefferspray sicher. Trotz eines erkennbaren Rückgangs solcher Vorfälle zum Vorjahr (578) zeigen diese Funde, wie wichtig die regelmäßigen Sicherheitskontrollen sind.

Rund um das Festgelände wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Parkverstöße festgestellt. Insgesamt wurden 456 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, im vergangenen Jahr waren es 721.

