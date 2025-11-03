Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0730--Flughafenbetrieb wegen Drohnensichtung vorübergehend eingestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 02.11.25, 19.20 Uhr

Wegen einer Drohnensichtung musste der Bremer Flughafen am Sonntagabend den Flugbetrieb vorübergehend einstellen. Eine Maschine wurde umgeleitet, es gab Verspätungen. Nach einer Stunde lief der Verkehr wieder.

Ein Zeuge hatte der Polizei in der Nähe des Flughafens eine Drohnensichtung am Abend gemeldet. Nach dem Hinweis entdeckte auch eine Streife eine Drohne kurzzeitig. Das Fluggerät wurde dann aber nicht mehr gesehen.

In Abstimmung mit der Bundespolizei und der Flugsicherung wurde der Flugbetrieb für etwa 45 Minuten eingestellt. Dadurch kam es zu einer Umleitung einer Passagiermaschine nach Hamburg und zu kurzfristigen Verzögerungen. Es ist bislang nicht bekannt, wer die Drohne gesteuert hat. Es wird wegen eines Verstoßes nach der Luftverkehrsordnung ermittelt.

Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell