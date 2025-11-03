PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0730--Flughafenbetrieb wegen Drohnensichtung vorübergehend eingestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	02.11.25, 19.20 Uhr

Wegen einer Drohnensichtung musste der Bremer Flughafen am Sonntagabend den Flugbetrieb vorübergehend einstellen. Eine Maschine wurde umgeleitet, es gab Verspätungen. Nach einer Stunde lief der Verkehr wieder.

Ein Zeuge hatte der Polizei in der Nähe des Flughafens eine Drohnensichtung am Abend gemeldet. Nach dem Hinweis entdeckte auch eine Streife eine Drohne kurzzeitig. Das Fluggerät wurde dann aber nicht mehr gesehen.

In Abstimmung mit der Bundespolizei und der Flugsicherung wurde der Flugbetrieb für etwa 45 Minuten eingestellt. Dadurch kam es zu einer Umleitung einer Passagiermaschine nach Hamburg und zu kurzfristigen Verzögerungen. Es ist bislang nicht bekannt, wer die Drohne gesteuert hat. Es wird wegen eines Verstoßes nach der Luftverkehrsordnung ermittelt.

Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 08:02

    POL-HB: Nr.: 0729--Wiederaufnahme der Zentralen Anzeigenaufnahme im Bremer Westen und Süden--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 03.11.2025 Ab diesem Montag, 3. November 2025, wird an den Standorten der Polizeikommissariate Süd und West die Zentrale Anzeigenaufnahme wiedereingerichtet. Dank sorgfältiger Organisation und gezielter Maßnahmen konnten die Voraussetzungen für eine Wiedereröffnung nach der pandemiebedingten Schließung erfolgreich erfüllt ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:48

    POL-HB: Nr.: 0728--Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Täter gehen leer aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 01.11.25, 20.45 Uhr Am Samstagabend überfielen zwei bewaffnete Räuber einen Kiosk an der Woltmershauser Straße. Die Täter flüchteten ohne Beute. Gegen kurz 20.45 Uhr betraten die maskierten Männer den Kiosk und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:00

    POL-HB: Nr.: 0727--Flucht endet in Sackgasse--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Lüssumer Straße Zeit: 02.11.25, 01.40 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag entzog sich ein Autofahrer in Blumenthal einer Verkehrskontrolle und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Seine Flucht endete in einer Sackgasse. Der Fahrer eines Mercedes war einer Polizeistreife nachts aufgefallen, da er in Schlangenlinien fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren