Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0734 --Polizeieinsatz in besetztem Haus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Kornstraße
Zeit: 	04.11.2025, 06:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen sicherten am Dienstagmorgen ein von Aktivisten besetztes Haus in der Neustadt.

Gegen 06:00 Uhr wurde durch die Polizisten die Eingangstür des Hauses in der Kornstraße geöffnet. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Menschen befanden sich nicht darin. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten Aktivisten das Haus besetzt, Fensterscheiben abgeklebt und Banner aufgehängt. Der Eigentümer hatte daraufhin Strafantrag gestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wird das Gebäude durch eine Handwerksfirma verschlossen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

