Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0733--Einbruch in Kartbahn: Unbekannte Täter verursachen erheblichen Sachschaden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Cuxhavener Straße Zeit: 02.11.25, 06.45 Uhr bis 07.40 Uhr

Am Wochenende kam es zu einem dreisten Einbruch in eine Kartbahn in Bremen-Walle. Die Täter brachen mit einem gestohlenen Radlader in das Gebäude ein und verursachten nicht nur Sachschäden, sondern entwendeten auch einen Tresor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen fuhren dreiste Einbrecher mit einem Radlader, den sie zuvor von einer nahegelegenen Baustelle entwendet hatten, ein Metalltor ein, um so in das Kartbahn-Gebäude an der Cuxhavener Straße einzudringen. Drinnen setzten die Täter ihre Zerstörungswut fort: Auf der fünften Etage bogen sie ein Metallgitter des Parkhauses auf, um Zugang zur Kartbahn zu erlangen. Auf der sechsten Etage schlugen sie ein Fenster ein, um in die angrenzenden Büro- und Bistro-Räumlichkeiten zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen, verwüsteten die Räumlichkeiten und rissen einen Tresor von der Wand. Die Täter zerrten zudem mehrere Videokameras aus ihrer Verankerung. Ein Zeuge konnte zwei Verdächtige vom Tatort flüchten sehen.

Einer soll 25 bis 30 Jahre alt und dünn sein. Er wurde mit blonden, lockigen Haaren beschrieben und trug einen schwarzen Kapuzenpullover zur Tatzeit. Sein Komplize wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dick und mit sehr kurzen Haaren beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einer dunkelgrünen Daunenjacke bekleidet.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kartbahn oder der Baustelle gesehen haben. Insbesondere werden Hinweise zum Verbleib des entwendeten Tresors erbeten. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell