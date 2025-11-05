PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0737--Plakate in Schwachhausen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Parkallee
Zeit: 	04.11.25, 23.10 bis 23.40 Uhr

Unbekannte brachten in der Dienstagnacht in Schwachhausen bis zu 40 politische Plakate unter anderem an Werbetafeln, Litfaßsäulen und Haltestellen an. Die Polizei stellte eine 24-Jährige.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er auf eine Gruppe aufmerksam wurde, die in der Parkallee konspirativ agierte und ein Plakat aufhängte. Beim Eintreffen einer Streife flüchteten sechs dunkel gekleidete Verdächtige von der Wachmannstraße in Richtung Benquestraße und Schubertstraße, wo Einsatzkräfte eine Tatverdächtige stellen konnten. Insgesamt wurden ca. 40 Plakate im Din-A-3-Format mit der Aufschrift: "AfD-Jugend stoppen" in den Bereichen Wachmannstraße, Parkallee und Hollerallee ausfindig gemacht. Ein entsprechendes Plakat wurde über einem Wahlplakat der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen" aufgeklebt. Die Plakate, die überwiegend an Werbetafeln oder Haltestellen geklebt waren, wurden entfernt und sichergestellt.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung, die Tatverdächtige verweigert zunächst die Herausgabe ihrer Personalien, wurden gegen die 24-Jährige und ihre bislang noch unbekannten Mittäter Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

