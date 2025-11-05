LPI-SHL: Unbekannter Einbrecher
Meiningen (ots)
Ein Unbekannter brach in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in ein Wohnheim in der Straße "Am Mittleren Rasen" in Meiningen ein. Im Inneren angelangt entwendete er mindestens eine Geldkassette samt Inhalt und versuchte weitere Türen zu öffnen. Der Einbrecher kam nicht weiter, verschwand unerkannt, hinterließ aber einen Schaden von ca. 1.400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0286331/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
