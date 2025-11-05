LPI-SHL: Unbekannter Einbrecher

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr einen Seat, der auf einem Parkplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Den Spuren nach muss es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der ...

