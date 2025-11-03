PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: KORREKTUR Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 02. November 2025, gegen 11:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Nordenham ein Fußgänger leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 52-jährige Frau aus Nordenham mit ihrem Pkw die Müllerstraße und bog nach rechts in Richtung der Deichgräfenstraße ab. Während des Abbiegevorgangs überquerte ein bevorrechtigter 64-jähriger aus Nordenham die Straße an einem Fußgängerüberweg in der Deichgräfenstraße. Die 52-Jährige übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß.

Hierdurch wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde der Fußgänger mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

