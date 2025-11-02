Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei schwerverletzten Personen ++ Verursacher springt bei Fluchtversuch in Hunte

Delmenhorst (ots)

Auf der Kreisstraße 249 in der Bauernschaft Denghausen (bei Wildeshausen) kam es am Sonnabend, 01.11.2025, gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die beiden Insassen des alleinbeteiligten Pkw schwere Verletzungen zuzogen, aber dennoch nachfolgend einen Fluchtversuch unternahmen. Ein 36-Jähriger befuhr dabei zusammen mit seinem 33-jährigen Beifahrer mit dem Pkw die K 249 von Colnrade in Richtung Wildeshausen. Kurz hinter der Huntebrücke kam der Pkw ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam dann zum Stehen. Die beiden Insassen konnten sich eigenständig aus dem Pkw befreien und versuchten, trotz schwerer Verletzungen, zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Während der Beifahrer verletzungsbedingt im Nahbereich zusammenbrach, setzte der Fahrer seine Flucht fort. Hierzu sprang er in die Hunte, konnte dann aber im Uferbereich von der Polizei gestellt werden. Der stark unter Alkoholeinfluss stehende 36-Jährige, der, ebenso wie sein Beifahrer, innerhalb Deutschlands nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, leistete bei der Fixierung Widerstand und beleidigte und bedrohte sowohl die Polizeibeamten als auch die Unfallzeugen. Zur weiteren Versorgung wurden beide Männer in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo dem Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, eine Blutprobe entnommen wurde; ihm werden nun aufgrund des geschilderten Verhaltens gleich mehrere Straftaten vorgeworfen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

