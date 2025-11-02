Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Geflügelstalls in Wardenburg/Harbern ++ Tiere zum Großteil verendet ++ Gebäude erheblich beschädigt ++ Brandursache bislang unbekannt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, geriet gegen 07:45 Uhr ein am Saarländer Weg liegendes Stallgebäude in Brand, wodurch erheblicher Sachschaden entstand und ein Großteil der darin befindlichen ca. 20000 Legehennen verendete. Nachdem der Eigentümer des Stallgebäudes den Brand entdeckt hatte, setzte er umgehend einen Notruf ab. Bei Eintreffen der ca. 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Achternmeer, Wardenburg, Littel, Großenkneten, Bad Zwischenahn, Jeddeloh II, Friesoythe, Altenoythe, Wildeshausen, Dingstede sowie der Berufsfeuerwehr Oldenburg schlugen bereits großflächig Flammen aus dem mit einer Photovoltaikanlage versehenen Dach. Trotz sofortigen, intensiven Löscheinsatzes wurde das Gebäude erheblich beschädigt und ein Großteil der im Stall befindlichen Legehennen verendete. Lediglich ca. 2000 Tiere überlebten und konnten in einem Nebengebäude untergebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an, weshalb das Objekt beschlagnahmt wurde. Aussagen zur entstandenen Schadenshöhe sind zur Zeit nicht möglich.

