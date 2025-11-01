Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: 16-jähriger Pkw-Fahrer entzieht sich auf der Autobahn 1 einer Kontrolle und verunfallt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, gegen 05:26 Uhr, wollten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw VW kontrollieren, der auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide unterwegs war. Anstatt den Beamten auf einen Autobahnparkplatz zu folgen, beschleunigte der Pkw-Fahrer und flüchtete weiter auf der A1 in Richtung Bremen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr. Durch weitere Streifenwagen konnte der Pkw auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener gesichtet werden. Erneut wurden dem Fahrer des Pkw Haltesignale gegeben, wobei dieser nun versuchte, den vor ihm fahrenden Funkstreifenwagen rechts zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Funkstreifenwagen und dem flüchtigen Pkw. Anschließend kam der Pkw zum Stehen und die beiden Fahrzeuginsassen konnten gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer ein 16-jähriger Jugendlicher war. Sein Beifahrer war sein 18-jähriger Freund. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass die am VW angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und somit nicht zu diesem Pkw gehörten. Somit war der Pkw weder versichert noch zugelassen. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen (Flucht vor der Polizei), Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie diverser weiterer Verkehrsdelikte eingeleitet. Der Jugendliche wurde anschließend in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Der verunfallte Pkw VW wurde abgeschleppt. Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

