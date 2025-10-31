PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Indoor-Spielplatz in Wildeshausen ++ Zeugenaufruf nach flüchtigen Tätern

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, war im Zeitraum 10:30-10:50 Uhr ein Gebäude mit einem Indoor-Spielplatz für Kinder am Krandel das Ziel eines Einbruches. Dabei verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen gewaltsam Zutritt zum Objekt, entwendeten daraus eine geringe Menge Bargeld und verließen die Örtlichkeit im Anschluss durch den anliegenden Krandelwald in Richtung Glaner Straße. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei führte nicht zum Antreffen der nach Zeugenaussagen dunkel gekleideten und auf ca. 25 Jahre geschätzten Täter. Weitere Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

