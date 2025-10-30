PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfall im Zentrum gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Stadtmitte von Delmenhorst ist am Mittwoch, 29. Oktober 2025, hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Eine 60-jährige Frau aus Bremen stellte ihren schwarzen SUV gegen 08:45 Uhr auf dem Parkstreifen der Bebelstraße ab. Als sie um 12:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Wahrscheinlich ist eine bisher unbekannte Person beim Vorbeifahren mit dem geparkten SUV kollidiert und hat so Schäden in Höhe von etwa 7.500 Euro verursacht.

Wer Angaben zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

