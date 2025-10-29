PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Anbau eines Einfamilienhauses in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 07:55 Uhr, ist ein Anbau eines Einfamilienhauses in der Oldenburger Heerstraße in Brake in Brand geraten.

Eine 30-jährige Bewohnerin des Hauses nahm am Morgen Brandgeruch wahr und erkannte bei der Nachschau im Anbau, der als Waschküche dient, einen Kabelbrand. Gemeinsam mit ihren drei Kindern - zwei, fünf und neun Jahre alt - brachte sie sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Als die 29 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake eintrafen, hatten die Flammen bereits auf den Anbau übergegriffen. Der Verkehr auf der nahen Straße musste aufgrund der dichten Rauchentwicklung gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis 08:45 Uhr an, für diese Zeit blieb auch die Sperrung bestehen.

Als wahrscheinliche Brandursache wird ein technischer Defekt an einem der Geräte in der Waschküche angenommen. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Für die weitere Brandursachenermittlung wurde der unmittelbare Brandort - also die Waschküche - beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren