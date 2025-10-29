Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Anbau eines Einfamilienhauses in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 07:55 Uhr, ist ein Anbau eines Einfamilienhauses in der Oldenburger Heerstraße in Brake in Brand geraten.

Eine 30-jährige Bewohnerin des Hauses nahm am Morgen Brandgeruch wahr und erkannte bei der Nachschau im Anbau, der als Waschküche dient, einen Kabelbrand. Gemeinsam mit ihren drei Kindern - zwei, fünf und neun Jahre alt - brachte sie sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Als die 29 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake eintrafen, hatten die Flammen bereits auf den Anbau übergegriffen. Der Verkehr auf der nahen Straße musste aufgrund der dichten Rauchentwicklung gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis 08:45 Uhr an, für diese Zeit blieb auch die Sperrung bestehen.

Als wahrscheinliche Brandursache wird ein technischer Defekt an einem der Geräte in der Waschküche angenommen. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Für die weitere Brandursachenermittlung wurde der unmittelbare Brandort - also die Waschküche - beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell