Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch den Brand von Abfallcontainern +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen Brand von Abfallcontainern in Delmenhorst ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Anwohner der Westfalenstraße wurden gegen 15:30 Uhr auf die brennenden Container in einem umzäunten Abstellplatz aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rückten aus und löschten insgesamt fünf brennende Container, die durch die Flammen zerstört wurden. Beschädigt wurden zudem Teile des Zauns und ein in der Nähe abgestellter Mercedes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Die Brandentdecker gaben gegenüber der Polizei an, dass kurz vor dem Ausbruch des Feuers Knallkörper in der Nähe gezündet wurden. Wer Angaben zu den möglichen Verursachern machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell