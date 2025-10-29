Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung auf der Autobahn 29 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Einen gefälschten Führerschein zeigte ein junger Fahrer eines Kleintransporters am Dienstag, 28. Oktober 2025, 15:10 Uhr, bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei Ahlhorn vor.

Der 28-jährige Mann aus Weyhe war mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg unterwegs und wurde an der Anschlussstelle Ahlhorn kontrolliert. Gegenüber den Beamten gab er an, im Besitz eines rosafarbenen Führerscheins zu sein, diesen aber zu Hause vergessen zu haben. Da dieses Führerscheinmodell aber lediglich bis Ende 1998 ausgestellt worden ist, hätte der Mann seine Führerscheinprüfung bereits als Zweijähriger ablegen müssen. Auf diesen Umstand angesprochen, zeigte er ein Bild eines EU-Kartenführerscheins vor, der zu Hause liegen würde. Auch auf diesem waren Fälschungsmerkmale erkennbar. Eine Abfrage ergab, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde seiner Beifahrerin gestattet, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell