Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugin gibt Hinweis auf einen Wagen nach Unfallflucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am 18.10.25 um 23:15 Uhr ist eine unbekannte Person mit einem dunklen SUV (wahrscheinlich Audi Q5) die Jahnstraße in Richtung des Neukirchener Ringes mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Dabei hatte er einen erheblichen Schaden angerichtet.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6142079

Einer Zeugin fiel der gesuchte Wagen am 21.10. auf einem Grundstuck an der Lindenstraße in Neukirchen-Vluyn auf. Das stark beschädigt Fahrzeug, ein Audi Q5, war mit einer Plane abgedeckt. Die Polizei stellte den Wagen sicher. Die Ermittlungen dauern.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

