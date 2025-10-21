Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Flüchtiger Autofahrer beschädigt zwei Verkehrszeichen, einen Baum und eine Hecke.

Polizei sucht Hinweise

Neukirchen-Vluyn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 in Kamp-Lintfort sucht Hinweise, um eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden aufzuklären.

Am 18.10.25 um 23:15 Uhr ist eine unbekannte Person mit einem dunklen SUV (wahrscheinlich Audi Q5) die Jahnstraße in Richtung des Neukirchener Ringes mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren.

Aufgrund der Geschwindigkeit und der Bodenwelle im Einmündungsbereich Nordstraße/ Jahnstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er ein Tempo 30 Verkehrsschild.

Der Fahrer fuhr daraufhin weiter geradeaus und über den Bordstein auf den Gehweg. Dabei beschädigte er unter anderem ein weiteres Verkehrsschild, einen Baum und endete in einer Hecke.

Dann fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Hecke hinaus zurück auf die Fahrbahn der Jahnstraße. Anschließend entfernte er sich in Fahrtrichtung des Neukirchener Ringes.

An dem Fahrzeug fehlen wegen des Unfalls sämtliche Scheinwerfer, Außenspiegel sowie Teile der Fahrzeugfront und des Unterbodens. Die Polizei sucht Hinweise auf den Verursacher.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 251019-0113

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell