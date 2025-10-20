Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel Dinslaken - Versuchter schwerer Raub - Baseballschläger eingesetzt

Dinslaken (ots)

Am Abend des 18.10.2025 wandte sich ein 22- jähriger Hünxer an die Polizeiwache in Dinslaken. Nach einer Bargeldabhebung gegen 22:40 Uhr in einer Bankfiliale auf der Friedrich-Ebert-Straße ist der 22- Jährige auf dem Weg zu seinem Pkw von einer unbekannten männlichen Person von hinten angegriffen und mit einem Baseballschläger geschlagen worden. Durch den Schlag erlitt er eine Verletzung am Ohr. Die unbekannte Person war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Der Hünxer machte durch laute Hilferufe andere Passanten auf sich aufmerksam. Die Passanten kamen dem 22- Jährigen zur Hilfe, woraufhin die männliche Person sich in Richtung Roonstraße entfernte.

Im Verlauf der anschließenden Fahndung konnte ein polizeibekannter 18- jähriger Wohnungsloser im Innenstadtbereich angetroffen werden. Bei diesem konnte eine Sturmhaube aufgefunden werden. Der 18- jährige Albaner wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Dinslaken gebracht. Der 22- jährige Hünxer wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

Im Rahmen der Vorführung beim Amtsgericht Duisburg erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 18- Jährigen.

