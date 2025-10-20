Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Krefeld/Kreis Wesel- Einladung zur Auftaktveranstaltung "Sicherheit von zu Fuß Gehenden"

Ein Dokument

Wesel (ots)

Die Sicherheit von zu Fuß Gehenden ist durch die NRW Initiative #sicherimStraßenverkehr für 2025 als Jahresschwerpunkt festgelegt worden.

Gerade in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit kommt der Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmenden eine besondere Bedeutung zu. Zu Fuß Gehende werden schnell übersehen und haben keine Knautschzonen- daher lädt die NRW Initiative #sicherimStraßenverkehr insbesondere zu Fuß Gehende zu einem Aktionstag nach Krefeld ein.

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung, bei der auch der Innenminister Herbert Reul und der Verkehrsminister Oliver Krischer anwesend sein werden, gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich über das Thema Sicherheit von zu Fuß gehenden zu informieren.

Die Veranstaltung findet am

Montag, 27. Oktober 2025, von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr rund um das Seidenweberhaus Krefeld am Theaterplatz 1 in 47798 Krefeld statt.

Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Für das im Rahmen der Veranstaltung stattfindende Konzert des Landespolizeiorchesters sind die Plätze jedoch begrenzt, weshalb hier um Anmeldung gebeten wird. Die Kontaktdaten sind der angehängten Pressemeldung zu entnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell