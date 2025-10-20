Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag, den 19.10.2025, ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Ein 32- jähriger Rheinberger befuhr mit seinem Motorrad die Straße Zum Weißenstein in Fahrtrichtung Wesel. An der Einmündung Blumenkamper Straße beabsichtigte ein 90- jähriger Gladbecker mit seinem Pkw auf die Straße Zum Weißenstein in Fahrtrichtung Bocholt einzubiegen. Der Motorradfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Einmündung und konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 32- Jährige wurde bei der Kollision schwer, die 87- jährige Beifahrerin des 90- Jährigen leicht verletzt.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell