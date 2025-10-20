PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag, den 19.10.2025, ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Ein 32- jähriger Rheinberger befuhr mit seinem Motorrad die Straße Zum Weißenstein in Fahrtrichtung Wesel. An der Einmündung Blumenkamper Straße beabsichtigte ein 90- jähriger Gladbecker mit seinem Pkw auf die Straße Zum Weißenstein in Fahrtrichtung Bocholt einzubiegen. Der Motorradfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Einmündung und konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 32- Jährige wurde bei der Kollision schwer, die 87- jährige Beifahrerin des 90- Jährigen leicht verletzt.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Das zuständige Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:24

    POL-WES: Moers - Kinder werfen Gegenstände auf die Fahrbahn / Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am 16.10.2025 gegen 14:25 Uhr haben zwei unbekannte Mädchen von der Brücke am Freizeitpark, Venloer Straße, Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Ein 21-jähriger Mann aus Duisburg war mit seinem Auto von der Krefelder Straße auf die Venloer Straße in Richtung Filder ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:19

    POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

    Hünxe (ots) - Heute Morgen kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Hünxer Straße. Drei unbekannte Personen mit Maske öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und gelangten in das Objekt. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren