PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Rettungswagen kollidiert auf Einsatzfahrt mit PKW
Vier Personen leicht verletzt

Xanten (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem SUV in Xanten, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn die Straße Bislicher Insel in Fahrtrichtung Augustusring und beabsichtigte, nach links auf die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Alpen abzubiegen.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 66-jährigen Frau aus Alpen, die die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Xanten befuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Besatzungsmitglieder des Rettungswagens, im Alter von 22, 26 und 37 Jahren, sowie eine im Rettungswagen befindliche 45-jährige Notärztin leicht.

Der im Rettungswagen befindliche 74-jährige Patient verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen durch den Zusammenstoß nicht.

Zusätzlich angeforderte Rettungswagen brachten die vier Verletzten und den 74-jährigen Patienten in umliegende Krankenhäuser.

Die 66-jährige Fahrerin des SUV blieb unverletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und schleppte die beiden Fahrzeuge ab.

Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:24

    POL-WES: Moers - Kinder werfen Gegenstände auf die Fahrbahn / Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am 16.10.2025 gegen 14:25 Uhr haben zwei unbekannte Mädchen von der Brücke am Freizeitpark, Venloer Straße, Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Ein 21-jähriger Mann aus Duisburg war mit seinem Auto von der Krefelder Straße auf die Venloer Straße in Richtung Filder ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:19

    POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

    Hünxe (ots) - Heute Morgen kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Hünxer Straße. Drei unbekannte Personen mit Maske öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und gelangten in das Objekt. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:34

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Freitag, 24.10.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren