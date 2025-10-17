Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Rettungswagen kollidiert auf Einsatzfahrt mit PKW

Vier Personen leicht verletzt

Xanten (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem SUV in Xanten, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn die Straße Bislicher Insel in Fahrtrichtung Augustusring und beabsichtigte, nach links auf die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Alpen abzubiegen.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 66-jährigen Frau aus Alpen, die die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Xanten befuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Besatzungsmitglieder des Rettungswagens, im Alter von 22, 26 und 37 Jahren, sowie eine im Rettungswagen befindliche 45-jährige Notärztin leicht.

Der im Rettungswagen befindliche 74-jährige Patient verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen durch den Zusammenstoß nicht.

Zusätzlich angeforderte Rettungswagen brachten die vier Verletzten und den 74-jährigen Patienten in umliegende Krankenhäuser.

Die 66-jährige Fahrerin des SUV blieb unverletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und schleppte die beiden Fahrzeuge ab.

Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell