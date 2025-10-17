PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Hünxe (ots)

Heute Morgen kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Hünxer Straße.

Drei unbekannte Personen mit Maske öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und gelangten in das Objekt. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 entgegengenommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

