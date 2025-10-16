POL-WES: Voerde - Obduktion ergibt keine Hinweise auf Straftat
Voerde (ots)
Die Frau, die am Montag im Wesel-Datteln-Kanal gefunden wurde, ist heute (16.10.25) Vormittag obduziert worden.
Demnach gibt es keine Hinweise darauf, dass die 59-jährige Voerderin einer Straftat zum Opfer gefallen ist. Die Polizei geht von einem tödlichen Unfall aus.
