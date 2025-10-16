PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Obduktion ergibt keine Hinweise auf Straftat

Voerde (ots)

Die Frau, die am Montag im Wesel-Datteln-Kanal gefunden wurde, ist heute (16.10.25) Vormittag obduziert worden.

Demnach gibt es keine Hinweise darauf, dass die 59-jährige Voerderin einer Straftat zum Opfer gefallen ist. Die Polizei geht von einem tödlichen Unfall aus.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren