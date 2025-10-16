Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Obduktion ergibt keine Hinweise auf Straftat

Voerde (ots)

Die Frau, die am Montag im Wesel-Datteln-Kanal gefunden wurde, ist heute (16.10.25) Vormittag obduziert worden.

Demnach gibt es keine Hinweise darauf, dass die 59-jährige Voerderin einer Straftat zum Opfer gefallen ist. Die Polizei geht von einem tödlichen Unfall aus.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell