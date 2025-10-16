Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Junge Männer blenden Autofahrerin mit Laserpointer

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Zwei unbekannte junge Männer haben gestern gegen 18:35 Uhr eine Autofahrerin mit einem grünen Laserpointer während der Fahrt geblendet.

Die Frau war mit ihrem gelben Renault Twingo auf der Wilhelmstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Parkstraße ist es zu dem Vorfall gekommen.

Durch das Blenden erlitt die Frau leichte Schmerzen im Auge und die Sehfähigkeit während der Fahrt war kurzzeitig eingeschränkt. Ein Notarzt versorgte die Frau vor Ort medizinisch.

Einer der unbekannten Personen hatte einen E-Roller dabei, ist ca. 16 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug eine schwarze Weste. Die zweite Person trug eine schwarze Jacke und flüchtete zu Fuß.

Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter , Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251015-2156

